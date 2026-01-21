.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон 11,1-11,2 руб./юань сохраняет актуальность - "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 января 2026 года 10:26
Диапазон 11,1-11,2 руб./юань сохраняет актуальность - "Санкт-Петербург"
Торговый диапазон 11,1-11,2 руб. за юань сохранит актуальность в отсутствие значимых новостей с перспективой постепенного сдвига ближе к его верхней границе, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что на динамику котировок нефти марки Brent сейчас, помимо геополитики, повлиять может публикация обновленных прогнозов МЭА по рынку нефти. Если агентство заметно повысит прогнозы по профициту сырья, цены рискуют на время уйти в сторону $63 за баррель, полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес... читать дальше
.21 января 2026 года 16:54
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы... читать дальше
.21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не... читать дальше
.21 января 2026 года 15:42
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков. "На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель"... читать дальше
.21 января 2026 года 15:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. "Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года... читать дальше
.21 января 2026 года 14:48
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков. "В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты... читать дальше
.21 января 2026 года 14:12
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год: - Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%). -... читать дальше
.21 января 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок... читать дальше
.21 января 2026 года 13:13
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса... читать дальше
.21 января 2026 года 12:33
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, сохранится на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 13 февраля 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Рост инфляции в первом квартале текущего года за счет увеличения тарифов и НДС был ожидаем, поэтому... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.