"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитент за 2025 год по РСБУ выглядят неплохо, считают эксперты.

Банк уверенно завершил год, продемонстрировав высокую прибыльность, стабильную рентабельность капитала и сильную динамику по ключевым направлениям бизнеса. Даже декабрь, традиционно волатильный месяц, оказался успешным и не испортил общую картину, отмечают они.

Рост резервов в конце года - это во многом технический эффект, связанный с укреплением рубля и переоценкой валютных активов.

Важно, что в целом по году расходы на резервы снизились, а качество кредитного портфеля остается под контролем, говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

Банк продолжает уверенно наращивать как корпоративное, так и розничное кредитование, что подтверждает устойчивость бизнес-модели даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Сбербанк сохранил высокую операционную эффективность и продемонстрировал сильные процентные доходы, что особенно важно на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Комиссионный бизнес, отмечают эксперты, пока выглядит более сдержанно, но это общерыночная тенденция и не меняет общей инвестиционной привлекательности банка.

"Главный вывод для инвесторов - по итогам года Сбербанк подходит к дивидендному сезону в отличной форме. Исходя из полученной прибыли, можно ожидать выплаты дивидендов на уровне около 37 рублей на акцию, что делает бумаги компании одним из самых интересных инструментов на российском рынке, - пишут аналитики в обзоре. - Наш таргет по акциям - 361 рубль ("покупать")".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.