19 января 2026 года 11:21
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили МТС в топ-10 российских акций, исключили Х5
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "МТС" и удалив "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "МТС", "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком", Сбербанк, "Озон", "Яндекс". "Дивидендная политика "МТС" предполагает минимальный размер выплат в 35 руб. на акцию, что соответствует доходности в 16%. Считаем, что в ближайшие месяцы рынок начнет закладывать будущие дивиденды в цену бумаги - это должно способствовать повышению ее стоимости. Ожидаем, что совет директоров может дать официальную рекомендацию по дивидендам в мае. Потенциальное снижение ключевой ставки также может положительно влиять на оценку "МТС", у которого большая часть долга с плавающей ставкой, - отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Бумаги "ИКС 5" исключены аналитиками брокера на фоне ожиданий умеренных темпов роста выручки в 2026 году (менее 20%) и давления на рентабельность компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
19 января 2026 года 19:31
