Акции Аэрофлота на текущих уровнях переоценены - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", акции эмитента на текущих уровнях переоценены (прогнозная стоимость составляет 53 рубля за штуку), говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Пока мы исходим из того, что эмитент закончит 4К25 с прибылью. Прибыль по году должна позволить ему заплатить дивиденды. Издержки - важный фактор, который помимо выручки определяет маржинальность, и здесь компания достигла определенных успехов в III квартале. В целом полагаем, что 2025 год окажется финансово слабее, чем рекордный 2024 год, - пишет эксперт. - У нас остается "негативный" взгляд на компанию. Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. Геополитическая неопределенность оказывает существенное влияние на "Аэрофлот" (примеры позитивных факторов: открытие новых южных аэропортов, возобновление ремонтов авиасудов). Потенциальное снятие санкций, на наш взгляд, может иметь двойственное влияние на российский авиационный рынок и разнонаправленно отразиться на ставках".

