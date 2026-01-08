.
08 января 2026 года 17:41
Фавориты сектора цветной металлургии - акции Полюса, РусАла, Норникеля - ПСБ
Фаворитами сектора цветной металлургии являются акции "Полюса", "РусАла", "Норильского никеля", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Уходящий 2025 год отметился благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках сбыта, - отмечают эксперты. - Хорошо себя чувствуют, особенно с середины года, после ослабления "торговых войн" и ухода рисков по КНР, и цветные металлы (кроме никеля). В 2026 году большинство рынков цветных металлов перейдет к консолидации у достигнутых к концу 2025 года уровней на фоне перспективы торможения мировой экономики, в первую очередь, КНР и Европы". Чуть позитивнее аналитики смотрят на медь, алюминий и серебро из-за более устойчивого промышленного спроса при вероятном дефиците предложения и энергетических проблемах. Однако, учитывая их неплохой рост уходящем году, они прогнозируют повышение среднегодовых цен, что поспособствует дальнейшему росту финпоказателей компании отрасли. Более того, складываются условия для ослабления рубля, что для российских компаний отрасли выступит поддерживающим фактором, подчеркивается в материале банка. "Мы по-прежнему считаем бизнес лидеров цветмета, в первую очередь производителей драгметаллов, наиболее устойчивым и перспективным, а их акции - привлекательными историями умеренного роста либо с неплохой дивдоходностью, либо с перспективными возобновления выплат, - делают вывод аналитики ПСБ. - Наши фавориты: "Полюс" (прогнозная цена 2850 рублей за штуку), "Норильский никель" прогнозная цена 185 рублей за штуку), "Русал" (прогнозная цена 48 рублей за штуку)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-КОМПАНИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
