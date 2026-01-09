Средняя цена нефти в 2026г составит $60/барр. - SberCIB

Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research.

На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты.

Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за баррель.

Дисконт нефти марки Urals сократится с $18-20 до $15 за баррель на второй квартал 2026 года. Прогноз экспертов инвестбанка по средний цене отечественной нефти - $45 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.