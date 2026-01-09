Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский.

Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных инициативах со стороны США, констатирует эксперт.

"Мы ожидаем, что в последний рабочий день праздничной недели индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2650-2750 пунктов. Тем не менее уже в начале следующей недели он может оказаться под давлением из-за технического снижения котировок акций "ЛУКОЙЛа", а также "Роснефти" на фоне дивидендных отсечек, - пишет Вишневский в комментарии. - Суммарно это может привести к техническому снижению индекса на несколько десятков пунктов. Дальнейшая динамика будет зависеть от геополитического фона и устойчивости цен на нефть. Если новых жестких заявлений не последует, мы ожидаем постепенного восстановления фондовых индикаторов, так как инвесторы могут реинвестировать полученные дивиденды по мере их поступления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.