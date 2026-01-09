Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"

Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева.

Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией, отмечает эксперт.

Это обеспечивает высокую устойчивость бизнеса и создает основу для выплаты конкурентоспособных дивидендов, говорится в комментарии Лазаричевой.

Компания к 2030 году планирует достичь выручки 50 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA "Циана" может превысить 50%. "Мы считаем эти цели несколько амбициозными, но даже с учетом более консервативных оценок в нашей модели видим потенциал для роста котировок бумаг", - пишет аналитик брокера.

По мнению Лазаричевой, на краткосрочном горизонте положительным катализатором также станет выплата второй части специального дивиденда в первой половине 2026 года, который составит более 50 рублей на акцию, что эквивалентно доходности 8% к текущей цене.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.