СЕГОДНЯ:
Аналитикам
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
09 января 2026 года 11:59
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева. Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией, отмечает эксперт. Это обеспечивает высокую устойчивость бизнеса и создает основу для выплаты конкурентоспособных дивидендов, говорится в комментарии Лазаричевой. Компания к 2030 году планирует достичь выручки 50 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA "Циана" может превысить 50%. "Мы считаем эти цели несколько амбициозными, но даже с учетом более консервативных оценок в нашей модели видим потенциал для роста котировок бумаг", - пишет аналитик брокера. По мнению Лазаричевой, на краткосрочном горизонте положительным катализатором также станет выплата второй части специального дивиденда в первой половине 2026 года, который составит более 50 рублей на акцию, что эквивалентно доходности 8% к текущей цене. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
09 января 2026 года 18:59
Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ. Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким... читать дальше
.09 января 2026 года 18:04
Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС... читать дальше
.09 января 2026 года 17:10
Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ. Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на... читать дальше
.09 января 2026 года 16:13
Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год. Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки... читать дальше
.09 января 2026 года 15:19
Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в... читать дальше
.09 января 2026 года 14:12
Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м... читать дальше
.09 января 2026 года 12:59
Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ
Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год. 2025 год оказался сложным для большинства компаний в... читать дальше
.09 января 2026 года 10:51
Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты. Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за... читать дальше
.09 января 2026 года 10:02
Золото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они. SberCIB ждет... читать дальше
.09 января 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных... читать дальше
