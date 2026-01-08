"Газпромбанк Инвестиции" назвал топ облигаций на начало 2026г

"Газпромбанк Инвестиции" назвал топ облигаций на начало 2026 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

В список вошли: ОФЗ-ПД 26230, Атомэнпр09, СибурХ1Р07, РЖД 1Р-40R.

"В этом году в фокусе на долговом рынке будет продолжение цикла снижения ключевой ставки, - отмечают эксперты. - Поэтому наиболее привлекательными выглядят две стратегии: фиксация текущих исторически высоких доходностей в корпоративных бумагах высокого качества на срок 3-5 лет и длинные ОФЗ с целью получения высокой доходности за счет роста цены на горизонте 1,5-2 лет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.