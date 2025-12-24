IPO может привлечь на рынок акций РФ 150-200 млрд руб. в 2026г - ПСБ

Объем привлеченных средств через IPO на российском рынке акций в следующем году может составить 150-200 млрд рублей, считают аналитики банка ПСБ.

2025 год оказался слабым на IPO, констатируют эксперты: прошло всего четыре размещения с общим объемом привлечения около 37,5 млрд рублей, из которых по объему выделяется "ДОМ.PФ".

"В следующем году на фоне активизации экономического роста и улучшения рыночной конъюнктуры ожидаем заметного оживления IPO. По нашим оценкам, в 2026 году провести размещение на рынке акций (IPO+SPO) может более десяти компаний", - говорится в материале экспертов.

"Ростелеком" рассматривает возможность проведения IPO для ГК "Солар" и "РТК-ЦОД". "В 2025 году эмитент начал постепенно выводить свои дочерние компании на рынок, первой из них стал "Базис". Первичные размещения позитивно отразятся на котировках акций "Ростелекома", наш прогноз по ним на год - 81 руб. за штуку", - указывают аналитики ПСБ.

- "ВК" может провести долгожданное размещение акций одного из своих наиболее перспективных направлений - VK Tech. "Проведение IPO может стать триггером роста котировок компании, на горизонте двенадцати месяцев считаем справедливой цену бумаг на уровне 377 руб. за штуку", - отмечают эксперты.

- "НоваБев" может вывести на IPO сеть розничных магазинов "ВинЛаб", потенциал которой отражается в сильных финансовых показателях. "Публичное размещение такого значимого актива может привести к переоценке акций "НоваБев" и улучшить ее финансовые результаты с проекцией на более щедрые дивиденды. Наш прогноз на год по бумагам "НоваБев" - 565 руб. за штуку", - говорится в обзоре ПСБ.

Также аналитики ожидают, что на рынок могут выйти и крупные эмитенты.

"По нашим оценкам, объем привлеченных средств в 2026 году может составить 150 - 200 млрд рублей", - заключают эксперты.

