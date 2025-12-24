.
24 декабря 2025 года 14:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5,2 руб
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,3 руб. до 5,2 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 119% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. "Для оценки мы используем метод дисконтирования дивидендов, который позволяет точнее отразить вклад высокомаржинальных проектов в стоимость, - отмечает эксперт. - Справедливая капитализация "МГКЛ" на конец 2026 года составляет, по нашей оценке, ~6,6 млрд руб., целевая цена - 5,2 руб. за акцию (ранее - 5,3 руб.), справедливая стоимость - 9,1 млрд руб. При высоких прогнозируемых темпах роста коэффициент P/E 2025П на уровне 3,0 считаем привлекательным". Аналитик подчеркивает, что "МГКЛ" выстраивает стратегию вокруг связки ломбардного бизнеса, ресейла и оптовой торговли драгметаллами, масштабируя эти направления путем привлечения долгового финансирования, что в текущих макроэкономических условиях обходится недешево: по последнему выпуску облигаций на 1 млрд руб. купон установлен на уровне 24%. Это, в свою очередь, негативно сказывается на прибыльности, однако руководство компании считает ускоренный рост приоритетом. "Рентабельность в том числе зависит от ресейла, где дочерняя компания Ресейл-АйТи, отвечающая за разработку ИТ-решений для всей группы, заручилась господдержкой по линии Минэкономразвития в рамках программы субсидирования выхода на рынок капитала, - указывает Лукина. - Вместе с тем для полноценной оценки эффективности выбранной "МГКЛ" стратегии остается дождаться более детальной разбивки по направлениям, которую, мы полагаем, компания представит по итогам года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
.
