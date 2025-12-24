Акции Т-Технологий привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Положительно оцениваем результаты за одиннадцать месяцев 2025 года по РСБУ, отмечая при этом, что прибыль банка не включает прибыли страхового и брокерского бизнесов, входящих в группу "Т-Технологии". Сохраняем "позитивный" взгляд на компанию и считаем акции эмитента привлекательными для долгосрочных инвесторов", - пишут эксперты в комментарии.

