"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"При открытии торговой идеи "Лонг "ЕвроТранс" 9 октября мы ожидали появления сразу трех значительных катализаторов. Все три - хорошая отчетность за III квартал, высокие дивиденды, снижение ключевой ставки - в той или иной степени реализовались, и идея заработала почти 8% с открытия, - пишет эксперт. - Мы ждем одобрения 25 декабря акционерами выплаты дивидендов за III квартал (отсечка 14 января), что еще поспособствует росту котировок бумаги для достижения совокупной целевой доходности в 10%".

