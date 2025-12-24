Акции Ленты и Х5 могут быть интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) могут быть интересны инвесторам в секторе ритейла на российском фондовом рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По данным рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года впервые в истории превысит 60 трлн рублей, показав рост на 7,5% по сравнению с 55,8 трлн рублей в 2024 году.

"Российский розничный рынок демонстрирует устойчивость, при этом постепенно трансформируется и наращивает онлайн-присутствие. Ожидаем, что традиционный ритейл сможет эффективно сочетать традиционную розницу, при этом развивая сегмент e-grocery, - пишут эксперты. - Считаем, что в секторе ритейла могут быть интересны акции "Ленты" и Х5".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.