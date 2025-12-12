ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Дальнейшее движение индекса будет зависеть от геополитических новостей. В субботу представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины планируют встретиться в Париже для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского конфликта, поэтому в пятницу индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, - отмечает эксперт в комментарии. - Еще одна ключевая встреча пройдет 18-19 декабря - это саммит ЕС, на котором будет решаться вопрос замороженных активов России. Результат встречи однозначно окажет влияние на российский рынок акций".

