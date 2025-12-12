.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 декабря 2025 года 10:47
ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Дальнейшее движение индекса будет зависеть от геополитических новостей. В субботу представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины планируют встретиться в Париже для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского конфликта, поэтому в пятницу индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, - отмечает эксперт в комментарии. - Еще одна ключевая встреча пройдет 18-19 декабря - это саммит ЕС, на котором будет решаться вопрос замороженных активов России. Результат встречи однозначно окажет влияние на российский рынок акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 декабря 2025 года 19:09
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 171 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Согласно нашим расчетам, по итогам 2025 года EBITDA компании уйдет в отрицательную зону, и вполне вероятно, что данное положение... читать дальше
.12 декабря 2025 года 18:50
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет не менее 30% в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии "ВТБ Моя Аналитика". Сокращение инфляции и укрепление рубля поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря. Более того, до конца 2026 года... читать дальше
.12 декабря 2025 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой на уровне $204,5 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 7,7%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "За последние месяцы акции AMD показали значительный рост,... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ключевую ставку на 50 б.п. на заседании 19 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп - до 16%, - пишет... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:55
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Рынок алмазов застыл на исторических минимумах, и в ближайшее время восстановление не просматривается, отмечают эксперты. "Мы не меняем "негативного" взгляда на акции эмитента, чему... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:25
Котировки акций Eli Lilly могут продолжить подъем в ближайшие торговые сессии, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали в четверг на 1,6% после сообщений, что новый препарат Retatrutide, предназначенный для лечения ожирения, в рамках поздней стадии клинических... читать дальше
.12 декабря 2025 года 15:55
Банк России может обсуждать снижение ключевой ставки на шаг от 50 до 150 базисных пунктов (б.п.) на заседании 19 декабря 2025 года, но ее снижение до 16% годовых представляется наиболее вероятным, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец. "Главная новость... читать дальше
.12 декабря 2025 года 15:29
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $25,4 до $34,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента выделяются в секторе... читать дальше
.12 декабря 2025 года 14:59
Обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" являются неплохим вариантом для инвестиций на будущий год, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Обыкновенные акции эмитента растут в пятницу на 1,6%. Повышению интереса инвесторов к компании способствует IPO подконтрольного "Базиса"... читать дальше
.12 декабря 2025 года 14:34
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в ноябре эмитент наконец показывает разворот после нескольких месяцев снижения пассажиропотока.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.