11 декабря 2025 года 19:03
ЦБ РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре - Альфа-банк
ЦБ РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. По их прогнозам, инфляция по итогам года может опуститься до уровня ниже 6% г/г, что является существенным аргументом в пользу опции снижения ставки на заседании на следующей неделе. "Хотя коммуникация ЦБ РФ с рынком исходила из сценария снижения ставки до 16% в наиболее оптимистическом сценарии, это движение ставки рассматривалось в предпосылке инфляции на уровне 6,5-7,0% к концу текущего года и текущее замедление темпов роста цен допускает и отклонение решения ЦБ РФ от первоначальной прогнозной траектории. Иными словами, мы видим растущую вероятность что снижение ставки 19 декабря может быть более агрессивным, чем на 50 б.п.",- пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
.
