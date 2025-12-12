Импульс роста на рынке акций РФ по-прежнему во многом спекулятивный - "КИТ Финанс Брокер"

Импульс роста на российском рынке акций по-прежнему остается во многом спекулятивным, информационный фон волатилен и противоречив, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Российский рынок акций пытается развить растущий тренд на мирных ожиданиях, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи держится в районе 2750 пунктов, восходящее движение сопровождается умеренными объемами торгов, что указывает на осторожность покупателей, указывают они.

"Импульс роста по-прежнему во многом спекулятивный: рынок остается крайне чувствителен к новостям о мирных переговорах, любое охлаждение риторики быстро гасит спрос на риск. Информационный фон остается волатильным и противоречивым, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - Текущая неопределенность требует взвешенного подхода к управлению портфелем с четким пониманием выбранного сценария и готовностью удерживать позиции до развязки геополитической ситуации".

Технически, отмечают эксперты, рынок находится в ключевой зоне: для слома среднесрочного нисходящего тренда нужен пробой и закрепление на дневном графике выше трендовой линии. В таком случае ближайшая цель роста - 2900-3000 пунктов. При ухудшении новостного фона высок риск отката в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

