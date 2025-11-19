Рост заимствований и осторожность ЦБ тормозят подъем рынка ОФЗ - Райффайзенбанк

Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028 и ОФЗ 29029 были выкуплены на 1,7 трлн руб. в совокупности по номиналу), на текущей неделе ведомство вновь решило вернуться к размещению классических бумаг (ОФЗ 26249 и ОФЗ 26253), отмечают эксперты.

Аналитики отмечают, что для покрытия дефицита заимствований не хватает 800 млрд руб. С этой целью Минфин увеличил программу заимствований по номиналу до 3,8 трлн руб. на 4К25 (чтобы с учетом дисконтов обеспечить поступление необходимых объемов).

"Кривая доходностей ОФЗ за неделю почти не сдвинулась с места, если сравнивать с предыдущей динамикой (короткий и средний участки сместились примерно на 1 б.п., в длине - снижение на 8 б.п.). Индекс RGBI символически подрос на 50 б.п. за неделю. Изменения ожиданий участников рынка по денежно-кредитной политике также не произошло, несмотря на крайне оптимистичную картину по инфляции за октябрь, - пишут эксперты Райффайзенбанка в материале. - Расширение программы заимствований снижает оптимизм рынка. Кроме того, судя по всему, дело также и в осторожности комментариев регулятора: снижения ключевой ставки более чем на 50 б.п. до конца 2025 года не предполагается, а в перспективе (как минимум 1П26) участники не ждут частых и больших шагов".

