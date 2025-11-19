"Финам" отозвал торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб

"Финам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей".

Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.