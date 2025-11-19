"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки, констатирует эксперт.

Основной фактор - фокус на валовую рентабельность и крупных B2B клиентов. Это компенсировало рост процентных расходов на уровне прибыли.

Комментарии компании предполагают риск снижения рынка на 3,5% г/г во II полугодии, что может отразиться на выручке в IV квартале, обращает внимание Шаров.

"У нас "позитивный" взгляд на "ВсеИнструменты.ру" на год вперед с учетом возможного привлекательного роста бизнеса долгосрочно. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликатором в 3,8х EV/EBITDA и 17,4х Р/Е на 2025 год, но уже с 2,6х EV/EBITDA и 5х Р/Е на 2026 год, поскольку ожидается рост продаж в следующем году", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.