.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 ноября 2025 года 12:58

"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки, констатирует эксперт.

Основной фактор - фокус на валовую рентабельность и крупных B2B клиентов. Это компенсировало рост процентных расходов на уровне прибыли.

Комментарии компании предполагают риск снижения рынка на 3,5% г/г во II полугодии, что может отразиться на выручке в IV квартале, обращает внимание Шаров.

"У нас "позитивный" взгляд на "ВсеИнструменты.ру" на год вперед с учетом возможного привлекательного роста бизнеса долгосрочно. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликатором в 3,8х EV/EBITDA и 17,4х Р/Е на 2025 год, но уже с 2,6х EV/EBITDA и 5х Р/Е на 2026 год, поскольку ожидается рост продаж в следующем году", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
19 ноября 2025 года 19:08
Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям Т-Технологий
Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Т-Технологий" и целевую цену - 2953 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко. "Акции "Т-Технологий" - одна из наиболее привлекательных инвестиционных идей в банковском секторе. Компания имеет потенциал для роста и усиления...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 18:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "МТС" с целевой ценой 243,15 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18,5%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "МТС" активно развивает экосистему услуг - от связи и интернета до...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 18:07
Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Промомед" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Фармацевтическая группа "Промомед" представила предварительные данные по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупная выручка Группы за отчетный период...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 17:33
"Финам" повысил до "держать" рекомендацию для акций Oracle
"Финам" повысил с "продавать" до "держать" рекомендацию для акций Oracle Corp. и сохранил целевую цену на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,54%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на неплохие фундаментальные показатели, в последние два месяца акции Oracle...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:56
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка с целевой ценой 1800 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. МТС-банк опубликовал смешанные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года. По оценке экспертов, банк...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:32
"Финам" отозвал торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб
"Финам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей". Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:05
Рост заимствований и осторожность ЦБ тормозят подъем рынка ОФЗ - Райффайзенбанк
Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 15:31
Значимых драйверов для роста цены акций "Газпром нефти" нет - "Велес Капитал"
Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 14:55
Акции Юнипро - защитная позиция в портфеле - "АКБФ"
Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ". Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11%...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 14:19
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 750 руб
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО. Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.