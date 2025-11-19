"Финам" открыл торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент по итогам 2024 года показал рост операционных доходов и чистой прибыли, что отражает успешное масштабирование бизнеса. Однако уже в первом квартале 2025 года чистая прибыль резко сократилась после сильного прошлого года на фоне высокой ключевой ставки и роста стоимости фондирования, - отмечают аналитики. - Дополнительным источником рисков стали санкции США и новый пакет санкций ЕС с ограничениями на транзакции с банком, что усложняет работу с зарубежными контрагентами".

"С технической точки зрения при попытке пробоя нисходящего тренда акция демонстрирует слабость: недавняя зона консолидации и ближайший уровень поддержки были пробиты вниз. Усиление давления продавцов и текущая структура движения цены указывают на высокую вероятность продолжения снижения. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 1331 руб., риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

МТС-банк - универсальный российский банк из экосистемы МТС, работающий с розничными и корпоративными клиентами и делающий акцент на цифровых сервисах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.