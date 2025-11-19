"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), прогнозная стоимость составляет 31 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

ООО "Торговый дом ММК" (входит в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") завершило сделку по приобретению 100% долей в компаниях ООО "Кама-Трейд Татарстан" и ООО ТД "Кама-Трейд Татарстан" (специализируется на обработке и продаже металла (в основном для автопрома); также занимается производством высокотехнологичного проката и очисткой металла).

По заявлению ММК, приобретение позволит увеличить продажи металлопродукции на 40 тыс. тонн (это, отмечают эксперты, менее 1% от совокупных продаж в 2024 году, как и прогноза продаж в 2025 году).

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на ММК (прогнозная цена акций - 31 рубль за штуку). На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется выше 30х по причине слабого сезона, низких цен и крепкого рубля против исторических 6х. Считаем, что по мере восстановления отрасли в течение 2026 года компания постепенно нарастит прибыль, что позволит нормализовать мультипликатор", - пишут аналитики в обзоре.

