Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для роста - "Алор Брокер"

Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для продолжения роста, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"Рынок акций вновь уперся в сопротивление В понедельник он подрос на 1,6% и вошел в зону сопротивления 2570-2580 пунктов по индексу Мосбиржи. Вроде бы неплохой рост, но проблема кроется в том, что подъем не был подтвержден оборотами торгов - за день наторговали менее 30 млрд руб. Поводом для активизации покупок стало очередное заявление президента США Дональда Трампа о его вере в скорое урегулирование украинского конфликта, - указывают эксперты. - Для продолжения роста и, соответственно, закрытия "шортов" нужны новые драйверы, которые пока не прослеживаются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.