Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2500-2570п - ПСБ

Целевой диапазон по индексу Мосбиржи на торговую сессию в среду составляет 2500-2570 пунктов, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне, - пишет аналитик. - Из ключевых событий недели - в четверг резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России, а в пятницу отчитаются "ФосАгро" и "ТГК-1".

