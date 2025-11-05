Рубль, вероятно, пока будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Иностранная валюта, вероятно, повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные накануне, перед выходными, позиции. Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочное перспективе, скорее всего, сохранится, - пишет аналитик в комментарии. - На текущей неделе ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля. К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон 11,5-12 рублей за юань".

