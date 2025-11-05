Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста к 2620п - "Цифра брокер"

Улучшение геополитического фона может придать индексу Мосбиржи импульс к восстановлению в направлении 2620 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Более основательным фактором для усиления позитивного импульса на рынке акций могут стать позитивные корпоративные результаты за III квартал 2025 года, которые российские компании начинают постепенно раскрывать, отмечают эксперты.

"ФосАгро" раскроет результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО в пятницу. Мы полагаем, что эмитент продемонстрирует устойчивые результаты и сохранит рентабельность по EBITDA выше 35% на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и снижения долговой нагрузки", - говорится в комментарии.

