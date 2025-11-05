"БКС МИ" подтверждает прогноз цены нефти на 2026г в $65/барр

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогноз цены нефти марки Brent на 2026 год в $65 за баррель, но теперь видит меньше рисков снижения до $60 за баррель и ниже в ближайшие месяцы, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Эксперты отмечают, что на данный момент рублевые цены на нефть низкие на фоне слабой динамики мировых бенчмарков и сильного курса национальной валюты. По этой причине, указывают они, свободный денежный поток российских нефтяников остается невысоким.

"Новое решения ОПЕК+ по росту добычи на 1,65 мбс, по нашим оценкам, может привести к наращиванию добычи углеводородов в РФ на 5% (до 544 млн тонн) к 2026 году по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 6% (до 550 млн тонн), - говорится в обзоре инвесткомпании. - Решение оставить темпы прироста в декабре на уровне октябрьского и ноябрьского заседаний было ожидаемым. Однако трехмесячная пауза в пересмотре квот в начале следующего года не была нашим базовым сценарием и является, по нашему мнению, позитивной новостью для нефтяных цен".

"Транснефть" - очевидный бенефициар наращивания добычи в стране в рамках ослабления ограничений ОПЕК+. У нас "позитивный" взгляд на компанию: по показателю P/E на 2026 год акции торгуются на уровне 3,0х против исторического 5,3х", - пишут Бахтин и Мударисов.

