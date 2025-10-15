Негативные настроения преобладают на долговом рынке РФ - ПСБ

Негативные настроения преобладают на долговом рынке РФ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в отсутствии новых триггеров остается продолжает проторговывать диапазон 113-114 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - В оставшиеся 1,5 недели до заседания ЦБ новостной фон будет достаточно напряженный, начиная от геополитических новостей и заканчивая статистикой по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые будут определять позицию регулятора по ключевой ставке".

В целом, на взгляд аналитика, на долговом рынке сохраняются негативные настроения при ожиданиях паузы в цикле снижения ставки до конца года. При отсутствии кардинально негативной статистики по инфляции и инфляционным ожиданиям вероятность снижения "ключа" на 100 б.п. в октябре сохраняется, считает Грицкевич.

