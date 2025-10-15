Риски падения индекса Мосбиржи до 2400п растут - "Алор Брокер"

Риски падения индекса Мосбиржи до отметки 2400 пунктов повышаются, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Российский рынок акций продолжил снижение, потеряв во вторник еще почти 1,4% капитализации, правда, годовые минимумы обновлены не были, а обороты торгов оставались стандартными для последнего времени, что говорит об отсутствии бегства среднесрочных инвесторов, отмечает эксперт в обзоре.

Основные причины распродаж - укрепление рубля при снижении котировок нефти и геополитика.

"Картина по рынку в целом выглядит нерадостной, при отсутствии позитивных новостей или начале ослабления рубля вероятность падения индекса Мосбиржи в район 2400 пунктов, к минимумам декабря прошлого года, велика", - пишет Антонов в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.