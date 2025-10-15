Рубль, вероятно, развернется в направлении 85 руб./$1 к концу осени - "Цифра брокер"

Национальная валюта, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 79-83 руб./$1 с разворотом в направлении 85 руб./$1 к концу осени текущего года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Рубль продолжает заметно укрепляться, отыгрывая потери на не реализовавшихся излишне оптимистичных ожиданиях относительно решения Банка России по ключевой ставке в сентябре, констатируют эксперты.

Риторика регулятора остается достаточно жесткой, ставки в экономике по-прежнему высокие по историческим меркам, а импорт не демонстрирует стремительного восстановления, отмечают они.

В то же время, говорится в обзоре, относительно последнего имеет место быть разовый фактор в виде падения спроса со стороны импортеров в отношении закупок из Китая на фоне длительных праздничных выходных, с 1 по 8 октября.

"По нашим оценкам, потенциал укрепления рубля в краткосрочной перспективе может быть исчерпан, и национальная валюта продолжит консолидацию в диапазоне 79-83 руб./$1 с разворотом в направлении 85 руб./$1 к концу осени текущего года", - пишут аналитики.

