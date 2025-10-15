.
15 октября 2025 года 11:01
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" на фоне предварительных операционных результатов компании за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "НОВАТЭК" опубликовал предварительные операционные результаты за 3К25: добыча газа снизилась на 2,2% г/г до 20,13 млрд м3, в то время как жидких углеводородов - увеличилась на 3,0% г/г до 3,52 млн тонн. Реализация газа, в том числе СПГ, упала на 3,1% г/г до 16,3 млрд м3, но продажи ЖУВ поднялись на 13,2% г/г до 4,5 млн тонн. "Уменьшение добычи и реализации газа в сравнении с 3К24, вероятнее всего, связано с летними ремонтами на заводе "Ямал СПГ", - считает аналитик Алексей Кокин. - Что касается добычи и продажи ЖУВ, в обоих случаях в 3К25 зафиксирован более быстрый рост в годовом сопоставлении, чем в 1П25. В результате за 9М25 реализация ЖУВ увеличилась на 12,3% г/г до 13,7 млн т. Эта динамика, возможно, отчасти компенсирует негативное влияние уменьшения переработки конденсата на чистую прибыль". На взгляд эксперта, накопление запасов газа типично для третьего квартала: производители готовятся к высокому зимнему спросу. Кокин ожидает, что старт работы "Арктик СПГ 2" отразится в общих показателях добычи и продажи газа "НОВАТЭКа", начиная с операционной и финансовой отчетности за 2025 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
15 октября 2025 года 17:39
