Фундаментальных факторов для пробоя нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань пока нет - ПСБ

Фундаментальных факторов, способствующих пробою нижней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань, в настоящее время не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Юань во вторник, на наш взгляд, достиг цели коррекции, что может способствовать переходу китайской валюты к консолидации с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, - пишет эксперт. - При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать пробою нижней границе нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань, выступающей ближайшей поддержкой. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

