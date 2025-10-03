.
03 октября 2025 года 11:37

Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" - 490 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 490 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Наблюдательный совет эмитента одобрил программу buyback. План - выкупить обыкновенные акции на сумму до 5 млрд рублей для поддержания капитализации. Сумма эквивалентна примерно 3% капитализации, отмечают эксперты.

Программа будет действовать с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года (предыдущая закончилась 29 января 2025 года).

"Напомним, что банк выплатит дивиденды за 1П25 в размере 16,61 рубля на акцию, текущая доходность - 5% (закрытие реестра - 6 октября). Наш целевой уровень по бумаге на двенадцать месяцев - 490 рублей", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
03 октября 2025 года 19:09
"Финам" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 160,5 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" со 179,4 рубля до 160,5 рубля за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37,8% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Локально, отмечает эксперт, акции...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:48
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля до 90 руб./$1 в ближайшие месяцы
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в обзоре главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Министерство финансов объявило, что с 7 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:25
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent, скорее всего, будет двигаться в диапазоне $63-66 за баррель в начале следующей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть завершают торговую неделю умеренным повышением, констатирует эксперт. Цена сорта Brent подрастает на...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:00
ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка ОФЗ
Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются позитивными, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические...    читать дальше
03 октября 2025 года 17:00
Вероятен восстановительный рост акций Tesla - инвестбанк "Синара"
Вероятен восстановительный рост акций Tesla, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции Tesla подешевели вчера на 5,1%, хотя за последние три месяца компания поставила 497099 автомобилей, на 7% превзойдя результат годичной давности и на 12% - консенсус-прогноз рынка, -...    читать дальше
03 октября 2025 года 15:49
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600 пунктов, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. Сентябрь стал месяцем разочарований для российского рынка, отмечают аналитики. Вместо развития августовского роста индексы рухнули к летним...    читать дальше
03 октября 2025 года 15:18
Обновленный прогноз для индекса Мосбиржи на конец 2025г составляет 2850п - SberCIB
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 2850 пунктов и на 2026 год - 3700 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. По мнению экспертов, на горизонте нескольких месяцев баланс рисков смещен в негативную сторону. Основные...    читать дальше
03 октября 2025 года 14:48
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт...    читать дальше
03 октября 2025 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Ростелекома с целью 51,4 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Ростелеком" с целью 51,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,93%, стоп-приказ: 80,96 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост выручки на 11%,...    читать дальше
03 октября 2025 года 13:46
Курс рубля на следующей неделе может колебаться в диапазонах 80-83 руб./$1, 95-98 руб./EUR1 и 11,2-11,7 руб./юань - Freedom Finance Global
Курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню на следующей неделе может колебаться в рамках диапазонов 80-83 руб./$1, 95-98 руб./EUR1 и 11,2-11,7 руб. за юань соответственно, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рубль, скорее всего, остается под впечатлением от...    читать дальше
