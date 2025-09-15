Рубль попытается продолжить укрепление в понедельник - ПСБ

Рубль попытается продолжить волну восстановления по отношению к юаню на торгах в понедельник, курс пары при этом пока останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 руб. за юань с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, до конца сентября видим возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.