.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в пользу этого сценария перед сегодняшним заседанием регулятора, - пишет эксперт. - Траектория по инфляции складывается ниже прогнозов Банка России, экономика также замедляется более быстрыми темпами, нежели закладывалось в прогнозы, это позволяет регулятору продолжать трек на снижение ключевой ставки, особенно с учетом растущих рисков для экономики". Тем не менее, шаг ограничивается рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции на фоне сезонного фактора (более ярко выраженного, нежели годом ранее) в виде снижения цен на плодоовощную продукцию и, как следствие, неуверенности в том, что осенняя динамика будет носить устойчивый характер снижения инфляционного давления, отмечает Пырьева. "Баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков - со стороны бюджета, рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля. Мы ожидаем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 15-16%", - делает вывод аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
15 сентября 2025 года 11:53
Ключевая ставка Банка России, вероятно, составит 15-16% годовых к концу текущего года, при этом потенциал ее снижения в следующем году ограничен или даже сведен к минимуму, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Пресс-релиз и комментарии ЦБ РФ по итогам заседания 12... читать дальше
.15 сентября 2025 года 11:31
Высоки риски ухода индекса RGBI в диапазон 118-119 пунктов в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "На заседании в пятницу ЦБ принял решение в пользу более плавной траектории нормализации ДКП, что способствовало... читать дальше
.15 сентября 2025 года 11:10
Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может задержаться в диапазоне 11,55-11,85 рубля за юань, однако негативные санкционные новости способны вновь увести его за указанную верхнюю границу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть за прошедшую неделю выросли. У инвесторов... читать дальше
.15 сентября 2025 года 10:50
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - торговый баланс еврозоны в июле; - ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ; - промпроизводство и розничные продажи в Китае; - Банк России опубликует... читать дальше
.15 сентября 2025 года 10:13
Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2800-2850 пунктов на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Участники торгов продолжат осмысливать итоги заседания Банка России и новостной фон по геополитике, чуть... читать дальше
.15 сентября 2025 года 09:54
Российский рынок акций готов к техническому снижению, следующая цель - район чуть выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 п.п.... читать дальше
.15 сентября 2025 года 09:38
Рубль попытается продолжить волну восстановления по отношению к юаню на торгах в понедельник, курс пары при этом пока останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На горизонте ближайшей недели ожидаем... читать дальше
.15 сентября 2025 года 09:21
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после... читать дальше
.15 сентября 2025 года 09:10
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq вырос до рекорда. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром, Brent торгуется у $67,35 за баррель. читать дальше
.12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.