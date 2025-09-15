Курс рубля пока может задержаться в диапазоне 11,55-11,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может задержаться в диапазоне 11,55-11,85 рубля за юань, однако негативные санкционные новости способны вновь увести его за указанную верхнюю границу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть за прошедшую неделю выросли. У инвесторов вновь усилились опасения перебоев в поставках из РФ на фоне последних геополитических событий. В целом риски повторного ухода котировок ниже $67 за баррель пока сохраняются, но неожиданно мягкие итоги заседания ФРС США способны, наоборот, оказать сырью поддержку", - также отмечают эксперты в комментарии.

