"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти

"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Финансовые результаты "Татнефти" находятся под давлением снизившихся рублевых цен на нефть и сократившейся маржинальности переработки - в первом полугодии чистая прибыль компании упала почти на 62% г/г, - отмечает эксперт. - Из-за этого "Татнефть" была вынуждена снизить норму выплат промежуточных дивидендов, а мультипликаторы нефтяника стали выглядеть завышенными. При этом в условиях роста добычи со стороны ОПЕК+ ожидать значительного восстановления цен на нефть пока сложно, в связи с чем локально у нас осторожный взгляд на акции "Татнефти".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.