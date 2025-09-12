"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Акции выросли на 94% от апрельских минимумов, что было связано с переоценкой всего китайского рынка, - отмечает эксперт. - Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной чистой прибыли на 2025 г. не изменились, поэтому текущий рост котировок во многом отражает избыточный оптимизм. Ключевые риски для Luxshare связаны с торговыми конфликтами".

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

