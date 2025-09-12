"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,2844 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на стагнацию потребления электроэнергии в промышленности (минус 0,8% г/г), акции эмитента поддерживаются взрывным ростом цен на оптовом рынке (+40% в августе), что компенсирует падение объемов и улучшает денежный поток, отмечают аналитики. Ключевой катализатор роста, указывают они - сохранение высоких тарифов и восстановление промпроизводства (PMI уже показывает осторожное улучшение).

"С технической точки зрения акция торгуется в боковом диапазоне. Отскок от поддержки 3,1565 руб. - возможность для открытия сделки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,1246 руб. соотношение прибыль/риск составит 4,01", - указывают в "Финаме".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.