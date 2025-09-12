"Финам" рекомендует держать акции WuXi AppTec с прогнозной ценой CNY107,1

"Финам" рекомендует держать акции WuXi AppTec с прогнозной стоимостью на уровне 107,1 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Китайская компания оказывает комплекс услуг для фармы и биотеха в глобальном масштабе, осуществляя контрактные исследования, разработки и производство препаратов для фармацевтических компаний. Больше половины выручки приносят американские клиенты, которые обращаются в компанию за услугами по R&D и производству, несмотря на существующую геополитическую напряженность между США и Китаем, - отмечает эксперт. - Акции WuXi AppTec более чем удвоились в цене с начала года, в свете чего потребовался пересмотр параметров инвестиционной идеи. Бумаги выглядят справедливо оцененными - эмитент торгуется c дисконтом менее 1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

К числу рисков для WuXi AppTec, по мнению Саидовой, можно отнести риски, связанные с влиянием геополитики и решений Дональда Трампа по американской клиентуре компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.