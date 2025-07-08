ПСБ понизил прогноз ставки ЦБ РФ на конец 2025г до 16%

Банк ПСБ понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец текущего года с 18% до 16% годовых, сообщается в материале аналитика Дениса Попова.

"Несмотря на ускорение роста промышленности экономика продолжает остывать. Вероятно, это происходит за счет подавленного внутреннего спроса, о чем также свидетельствует замедление инфляции с опережением ожиданий Банка России. Пока мы не видим оснований для изменения своего прогноза динамики реального ВВП в 2025 году (+1,5%). При этом все сильнее аргументы для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Прогноз ключевой ставки на конец 2025 года снижаем с 18% до 16% годовых", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.