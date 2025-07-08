Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже 2700п в ближайшее время - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже уровня в 2700 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Торги вторника начались с продолжения снижения, но пока не такими сильными темпами как вчера. Сейчас рынок тестирует на прочность сильную поддержку 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. С большой вероятностью она не устоит, в том числе из-за дивидендных "гэпов". Поэтому ждем ухода под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках, - указывает эксперт. - Для "лонга" фундаментально по-прежнему наиболее привлекательно выглядят акции банков, а спекулятивно - девелоперов и наиболее закредитованных компаний".

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