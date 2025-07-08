Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации во вторник - ПСБ

Российский рынок акций может перейти к консолидации в диапазоне 2730-2800 пунктов по индексу Мосбиржи во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на страте торгов попыток рынка перейти к восстановлению. Коррекционная тенденция, на наш взгляд, может носить временный характер, обусловленный отсутствием уверенности инвесторов в более активном снижения ставки регулятором, - пишет эксперт в комментарии. - В этой связи во вторник участники торгов могут взять паузу в ожидании недельной статистики по инфляции, которая выйдет в среду. Это может привести к переходу рынка к консолидации в диапазоне 2730-2800 пунктов".

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