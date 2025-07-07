Акции Salesforce интересны для покупки - "Финам"

Акции Salesforce Inc. интересны для покупки, говорится в Стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на третий квартал 2025 года.

"Акции Salesforce выглядят интересными по двум причинам, - отмечают эксперты. - Во-первых, компания хоть и замедляет темпы роста выручки, но наращивает рентабельность всего бизнеса, что позитивно сказывается на финансовом здоровье самой компании. Во-вторых, в ближайшие 12 месяцев компания закроет M&A сделку с Informatica, компанией, которая усилит позиции Salesforce на ИИ рынке благодаря своей экспертизе в обработке данных, которая необходима в ИИ. Компания покупается по приемлемым мультипликаторам, эта сделка позитивно повлияет на долгосрочные перспективы Salesforce".

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