"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции NovaBev Group с прогнозной ценой 615 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции NovaBev Group с прогнозной стоимостью на уровне 615 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 45%, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

Несмотря на спад производства крепкого алкоголя в России на 11% в сравнении с предыдущим годом, эмитент отчитался о росте отгрузок в первом полугодии 2025 года. Основной вклад внесли неводочные бренды, констатирует эксперт - джин и виски, спрос на которые поддерживается популярностью коктейльной культуры и авторских напитков.

Сеть алкомаркетов "ВинЛаб" завершила первое полугодие 2025 года с позитивной динамикой: LFL-трафик вновь вышел в плюс.

Аналитик брокера считает, что восстановление клиентопотока стало возможным благодаря удержанию конкурентных цен - средний чек вырос на 8,9% г/г, но темпы его роста оказались ниже инфляции (9,4% г/г).

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