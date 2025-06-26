"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Диасофта", говорится в материале аналитика Марьяны Лазаричевой.

Эксперт с осторожностью смотрит на опубликованные результаты эмитента за 2024 финансовый год, закончившийся 31 марта 2025 года, по МСФО.

"Темпы роста продолжают замедляться. Одновременно с этим видно ухудшение рентабельности бизнеса на фоне роста расходов на персонал и продолжающихся инвестиций в ряд новых направлений. Мы не ожидаем, что компании удастся в ближайшее время восстановить темпы роста до целевых 30%, поэтому сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Диасофта" и ждем комментариев от менеджмента относительно дальнейшей стратегии развития", - пишет Лазаричева в обзоре.

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