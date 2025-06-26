"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,635 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,635 рубля за штуку" с ожидаемой доходностью до 16,6% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков.

"Акции эмитента существенно скорректировались в цене в связи с дивидендным "гэпом". Открываем длинную позицию", - отмечают эксперты.

Аналитики "БКС МИ" указывают на следующие позитивные факторы:

- Финансовое положение (умеренно позитивная отчетность за 1К25; большой запас кэша на балансе; по мультипликаторам компания выглядит привлекательнее многих конкурентов из сектора, показатель EV компании отрицателен, а P/E оценивается в 1,7х).

- Драйверы роста (индексация тарифов на электроэнергию; планомерный рост объемов потребления электричества - объем выработки электроэнергии эмитентом вырос на 2% в 1П25, что пока позволяет увеличивать объемы поставок; стабильная выплата дивидендов).

Обращают внимание эксперты инвесткомпании и на возможные риски:

- Ухудшение рыночного сантимента вследствие геополитических факторов.

- По части инвестиционных расходов можно отметить реализацию нескольких крупных проектов в Восточной Сибири и Московской Области (Каширская станция). Этот факт ограничивает рост дивидендных выплат.

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