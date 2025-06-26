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26 июня 2025 года 10:49
Курс рубля может уйти к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань в конце текущей недели - ПСБ
Валютная пара юань/рубль будет двигаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань в конце текущей недели, возможен уход курса к его нижней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Рубль, по нашим оценкам, остается неоправданно сильным, исходя из текущих макроэкономических метрик. Однако текущая рыночная конъюнктура (ввиду близости выплаты июньских налогов, предполагающей некоторую активизацию продаж со стороны экспортеров), пока заставляет опасаться развития укрепления. Допускаем, что в конце недели курс юаня все-таки может направиться к нижней границе нашего целевого диапазона 10,5-11 руб." - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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