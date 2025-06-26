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26 июня 2025 года 09:47
Рыночная конъюнктура способствует продолжению роста индекса RGBI - ПСБ
Рыночная конъюнктура пока способствует продолжению роста индекса RGBI, в облигационных портфелях по-прежнему стоит делать ставку на длинные бумаги с фиксированным купоном, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в среду вернулся к максимумам с начала 2025 года, достигнув отметки 113,66 пункта - ожидания продолжения цикла снижения ключевой ставки остаются высокими, констатирует эксперт. Аукционы по размещению ОФЗ подтверждают сохранение повышенного интереса к долгосрочным госбумагам - суммарно по двум выпускам срочностью 10 и 14 лет было размещено ОФЗ на 113 млрд руб. при спросе 196 млрд руб. "Это несколько меньше последних аукционных дней в мае-июне, когда объемы размещения были на уровне 140-200 млрд руб. Однако, на наш взгляд, это в первую очередь связано с техническими причинами. Так, после увеличения объема 14-летнего выпуска серии 26247 на 750 млрд руб. (спрос составил 66 млрд руб.) инвесторы предпочли сосредоточится на 10-летней бумаге серии 26245 (спрос - 130 млрд руб.), - указывает Грицкевич. - В результате объем размещения ОФЗ 26247 составил скромные 29 млрд руб., тогда как по выпуску ОФЗ 26245 объем размещения был ограничен остатком, доступным для размещения - 84 млрд руб. В итоге Минфин второй квартал подряд перевыполняет план по заимствованиям: во II квартале объем размещения ОФЗ составил почти 1,5 трлн руб., что на 13% выше плана". Данные по недельной инфляции также остаются позитивными для долгового рынка, обращает внимание эксперт ПСБ - на 23 июня инфляция составила 0,04%, годовая замедлилась в район 9,4% с 9,6% неделей ранее. "В результате информационный фон остается позитивным для продолжения роста индекса RGBI; по-прежнему рекомендуем в облигационных портфелях делать ставку на длинные бумаги с фиксированным купоном", - заключает аналитик в материале ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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