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25 июня 2025 года 12:33

Среднесрочный взгляд на рынок акций США умеренно позитивный - БКС Экспресс

Среднесрочный взгляд на американский рынок акций умеренно позитивный, говорится в материале эксперта Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс.

"Во II квартале текущего года на рынке наблюдался рост. "Дно" пришлось на 7 апреля. За три месяца S&P 500 вырос на 4,3%, Nasdaq 100 - на 8,2%, - отмечает аналитик. - Для появления позитивного сигнала индекс S&P 500 должен закрепиться выше 6150 пунктов. До конца III квартала он может протестировать 6400 пунктов. Картина по Nasdaq 100 в целом аналогична. Пока позитивный импульс ослаб. Статистически амплитуда его колебаний может быть более сильной по сравнению с индексом S&P 500. При прохождении 22250 пунктов индекс может двинуться в район 23000 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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